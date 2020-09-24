В Московской области 25 сентября стартует фермерский фестиваль «Гребневская ярмарка»

В Московской области в усадьбе Гребнево в городском округе Щёлково с 25 по 27 сентября пройдёт фермерский фестиваль «Гребневская ярмарка».

© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«В течение трёх дней 35 сыроваров из Московской, Ярославской, Костромской, Тверской, Калужской, Владимирской, Тамбовской областей, Алтайского края, Республики Адыгея представят более 150 видов сыра», — цитирует телеканал «360» министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина. В фестивале примут участие сыровары России, фермерские хозяйства и предприятия агропромышленного комплекса. Ранее доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на российском рынке пшеницы.