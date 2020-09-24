В Московской области прокомментировали ситуацию с плановым капитальным ремонтом жилых домов

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В Московской области прокомментировали ситуацию с реализацией программы планового капитального ремонта жилых домов.
В Московской области прокомментировали ситуацию с плановым капитальным ремонтом жилых домов
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«В настоящее время в Московской области отремонтированы 1715 многоквартирных домов», — цитирует телеканал «360» министра ЖКХ региона Антона Велиховского.

Он также рассказал, что свыше 1,7 тыс. жилых домов Подмосковья капитально отремонтировали с начала года — это 80% годового плана. В оставшиеся месяцы в порядок планируется привести ещё 484 здания.

В программу на этот год включены 2199 многоквартирных домов.

Программа капитального ремонта в Подмосковье рассчитана до 2049 года.

Ранее, в августе, в беседе с ФАН исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева рассказала, как можно снизить размер коммунальных платежей.

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