В Московской области прокомментировали ситуацию с плановым капитальным ремонтом жилых домов
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- РИА Новости
«В настоящее время в Московской области отремонтированы 1715 многоквартирных домов», — цитирует телеканал «360» министра ЖКХ региона Антона Велиховского.
Он также рассказал, что свыше 1,7 тыс. жилых домов Подмосковья капитально отремонтировали с начала года — это 80% годового плана. В оставшиеся месяцы в порядок планируется привести ещё 484 здания.
В программу на этот год включены 2199 многоквартирных домов.
Программа капитального ремонта в Подмосковье рассчитана до 2049 года.
Ранее, в августе, в беседе с ФАН исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева рассказала, как можно снизить размер коммунальных платежей.