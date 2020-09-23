Эксперт прокомментировал идею социального контракта

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Доцент кафедры экономического развития РАНХиГС Павел Грибов прокомментировал идею социального контракта.
Эксперт прокомментировал идею социального контракта
  • РИА Новости

«Различные направления, связанные с заключением договора между государством и гражданином по поводу сферы образования, профессии, трудоустройства и прочего, у нас используются долгое время», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, в рамках такой системы на гражданина накладывается определённое обязательство, а взамен тот получает или конкретные блага, или стандарты социальной помощи.

Как отметил Грибов, людям, которым оказывается поддержка, она необходима прямо сейчас.

Ранее экономист Константин Селянин в беседе с URA.RU прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.

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