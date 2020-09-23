В Приморье оштрафуют родителей школьниц, гревшихся в чаше Вечного огня

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В Приморском крае оштрафуют родителей двух школьниц, гревшихся в чаше Вечного огня.
В Приморье оштрафуют родителей школьниц, гревшихся в чаше Вечного огня
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное УМВД России.

Инцидент произошёл в Артёме. С обеими правонарушительницами и их законными представителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы.

Родителей привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области проводят проверку по факту съёмки видеороликов у Вечного огня.

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