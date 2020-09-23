В Костромской области рассказали о работе по поддержке семей с детьми

Костромской области дополнительно выделят 40 млн рублей из федерального бюджета на поддержку семей, в которых родился третий и более ребёнок.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.

За 2020 год число семей, воспитывающих трёх и более детей, выросло в регионе на 7%.

В области, в частности, предоставляют пособия на покупку одежды для детей-близнецов, частично компенсируют коммунальные услуги, выдают единовременные выплаты на ребёнка-первоклассника.

Ранее экономист Константин Селянин в беседе с URA.RU прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.