В Костромской области рассказали о работе по поддержке семей с детьми
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.
За 2020 год число семей, воспитывающих трёх и более детей, выросло в регионе на 7%.
В области, в частности, предоставляют пособия на покупку одежды для детей-близнецов, частично компенсируют коммунальные услуги, выдают единовременные выплаты на ребёнка-первоклассника.
Ранее экономист Константин Селянин в беседе с URA.RU прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.