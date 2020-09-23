В Челябинской области перед судом предстанет обвиняемый в нападении на полицейского

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Прокуратура Челябинской области передала в суд уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в попытке застрелить полицейского при задержании.
В Челябинской области перед судом предстанет обвиняемый в нападении на полицейского
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Оперуполномоченный управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области производил задержание обвиняемого в связи с совершением преступления», — заявила пресс-секретарь надзорного ведомства Наталья Мамаева.

По её словам, обвиняемый, достоверно зная, что перед ним находится представитель власти, выстрелил в оперуполномоченного из травматического пистолета «Гроза 02». Полицейский своевременно уклонился.

Ранее tagilcity.ru сообщало, что в Каменске-Уральском завели уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского.

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