В Челябинской области перед судом предстанет обвиняемый в нападении на полицейского

Прокуратура Челябинской области передала в суд уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в попытке застрелить полицейского при задержании.

Об этом сообщает URA.RU.

«Оперуполномоченный управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области производил задержание обвиняемого в связи с совершением преступления», — заявила пресс-секретарь надзорного ведомства Наталья Мамаева.

По её словам, обвиняемый, достоверно зная, что перед ним находится представитель власти, выстрелил в оперуполномоченного из травматического пистолета «Гроза 02». Полицейский своевременно уклонился.

Ранее tagilcity.ru сообщало, что в Каменске-Уральском завели уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского.