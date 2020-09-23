В Челябинской области перед судом предстанет обвиняемый в нападении на полицейского
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Оперуполномоченный управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области производил задержание обвиняемого в связи с совершением преступления», — заявила пресс-секретарь надзорного ведомства Наталья Мамаева.
По её словам, обвиняемый, достоверно зная, что перед ним находится представитель власти, выстрелил в оперуполномоченного из травматического пистолета «Гроза 02». Полицейский своевременно уклонился.
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