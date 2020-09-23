В Череповце проведут реконструкцию очистных сооружений в рамках нацпроекта «Экология»

К концу 2020 года на водоканале Череповца будет завершён первый этап работ по реконструкции очистных сооружений, который является частью проекта «Оздоровление Волги», включённого в нацпроект «Экология».

Об этом сообщает kp.ru.

«Череповец расположен на берегу Рыбинского водохранилища, входящего в бассейн главной водной артерии — реки Волги. В соответствии с задачей, поставленной президентом страны, к концу 2024 года необходимо втрое снизить долю загрязнённых сточных вод, сбрасываемых в Волгу. На эти цели из федерального бюджета выделено более 80 млрд рублей, из них 540 млн рублей планируется направить водоканалу города Череповца. Предстоит глобальная реконструкция всех сооружений канализации, которые занимаются очисткой сточных вод», — сказал губернатор области Олег Кувшинников.

К концу этого года на водоканале завершат первый этап работ, включающий реконструкцию отстойников и системы микрофильтрации. Все городские стоки будут проходить трёхступенчатую очистку: механическую, биологическую, а также ультрафиолетовое обеззараживание.

После завершения всех трёх этапов модернизации объём сброса загрязнённых стоков из Череповца сократится на 80%, что втрое ниже, чем сейчас.

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