Власти Башкирии планируют ввести туристический сбор

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на заседании президиума правительства региона поручил подготовить проект по введению туристического сбора в некоторых частях республики.

Об этом пишет mkset.ru.

На подготовку проекта Назаров дал месяц.

Планируется, что сбор будет направлен на развитие и модернизацию гостиниц, отелей, кемпингов и других туристических инфраструктур.

Как заявил председатель госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев, республика уже имеет опыт введения оплаты за пребывание на местах отдыха, например вблизи озёр Кандрыкуль и Аслыкуль. За год туристы заплатили 12 млн рублей, которые были направлены на благоустройство территорий.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Сочинский национальный парк разработал квест для детей.