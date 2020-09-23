Власти Башкирии планируют ввести туристический сбор
- © Официальный сайт администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Об этом пишет mkset.ru.
На подготовку проекта Назаров дал месяц.
Планируется, что сбор будет направлен на развитие и модернизацию гостиниц, отелей, кемпингов и других туристических инфраструктур.
Как заявил председатель госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев, республика уже имеет опыт введения оплаты за пребывание на местах отдыха, например вблизи озёр Кандрыкуль и Аслыкуль. За год туристы заплатили 12 млн рублей, которые были направлены на благоустройство территорий.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Сочинский национальный парк разработал квест для детей.