Эксперты оценили ситуацию в российском турбизнесе
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Об этом сообщает газета «Известия».
В конце лета и первой половине сентября, когда начались продажи путёвок в Турцию, ситуация несколько изменилась. В августе турагентства заработали на 11% больше, чем в июле, хотя и на 36% меньше, чем годом ранее. В первой половине сентября оборот отставал от прошлогоднего на 22%.
Со своей стороны, в IT-компании «Платформа ОФД» сообщили, что продажи отечественных отелей (включая предоплату) за лето и первую половину сентября оказались ниже аналогичного уровня 2019-го на 35%.
Средний чек в отелях России показал снижение на 10%, до 3,4 тыс. рублей. Чаще всего туристы бронировали двухместные номера, а также брали напрокат инвентарь.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.