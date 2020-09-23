Эксперты оценили ситуацию в российском турбизнесе

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По итогам лета 2020 года российские турагентства недополучили 43% выручки по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, подсчитали в IT-компании «Эвотор». Средний чек вырос на 9% год к году — до 21 тыс. рублей.
Эксперты оценили ситуацию в российском турбизнесе
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

В конце лета и первой половине сентября, когда начались продажи путёвок в Турцию, ситуация несколько изменилась. В августе турагентства заработали на 11% больше, чем в июле, хотя и на 36% меньше, чем годом ранее. В первой половине сентября оборот отставал от прошлогоднего на 22%.

Со своей стороны, в IT-компании «Платформа ОФД» сообщили, что продажи отечественных отелей (включая предоплату) за лето и первую половину сентября оказались ниже аналогичного уровня 2019-го на 35%.

Средний чек в отелях России показал снижение на 10%, до 3,4 тыс. рублей. Чаще всего туристы бронировали двухместные номера, а также брали напрокат инвентарь.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.

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