Образовательная программа «Наследники MEDIA» стартует 12 октября в Москве
- РИА Новости
Как сообщает НСН, образовательная программа создана для тех, кто хочет попробовать себя в медиапродвижении культурных и некоммерческих проектов.
Участники будут выполнять практические задания, общаться с экспертами рекламного рынка, ведущих медиаагентств, блогерами, журналистами, дизайнерами, а также работать над кейсами.
В школу принимаются заявки от участников 17—22 лет. Участие бесплатное по регистрации.
Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что Московский детский чемпионат профессионального мастерства KidSkills пройдёт в очно-дистанционном формате.