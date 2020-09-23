Образовательная программа «Наследники MEDIA» стартует 12 октября в Москве

Школа социального лидерства «Наследники MEDIA» с 12 по 14 октября будет работать в пространстве молодёжного направления ГМИИ им. Пушкина «Пушкинский.Youth».

Как сообщает НСН, образовательная программа создана для тех, кто хочет попробовать себя в медиапродвижении культурных и некоммерческих проектов.

Участники будут выполнять практические задания, общаться с экспертами рекламного рынка, ведущих медиаагентств, блогерами, журналистами, дизайнерами, а также работать над кейсами.

В школу принимаются заявки от участников 17—22 лет. Участие бесплатное по регистрации.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что Московский детский чемпионат профессионального мастерства KidSkills пройдёт в очно-дистанционном формате.