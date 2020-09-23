В Петербурге развернули ещё четыре тысячи коек для больных COVID-19

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Комитет по здравоохранению Петербурга сообщил о дополнительных четырёх тысячах коек, которые развернули для больных коронавирусом.
В Петербурге развернули ещё четыре тысячи коек для больных COVID-19
  • РИА Новости

Об этом пишут «Невские новости».

Отмечается, что на данный момент из них свободно 20% от общего числа — это около 849 больничных мест.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в регионе развернули более 1,6 тыс. инфекционных коек.

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