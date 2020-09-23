В Петербурге развернули ещё четыре тысячи коек для больных COVID-19
Комитет по здравоохранению Петербурга сообщил о дополнительных четырёх тысячах коек, которые развернули для больных коронавирусом.
- РИА Новости
Об этом пишут «Невские новости».
Отмечается, что на данный момент из них свободно 20% от общего числа — это около 849 больничных мест.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в регионе развернули более 1,6 тыс. инфекционных коек.
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