В Кировской области построят мусороперерабатывающий завод

Власти Кировской области планируют до 2023 года построить мусоросортировочный и мусороперерабатывающий завод, а также новый полигон.

Об этом пишет progorod43.

Территориально мусоросортировочный комплекс будет располагаться непосредственно в кировской промышленной зоне, которая удовлетворяет всем экологическим требованиям. Для строительства полигона рассматривают участки по трассе Киров — Юрья и по трассе Киров — Уржум.

По подсчётам правительства, 200—250 млн рублей понадобится на строительство только мусоросортировочного завода.

В течение года проводились замеры нормативных накоплений как в домовладениях сельской местности, так и в многоквартирных домах. Измеряли объём мусора и его морфологический состав: пластик, бумага, полиэтилен.

«Надо приучать жителей к раздельному сбору мусора, а когда будет завод по мусоросортировке, мы уже будем готовы», — сказал председатель правительства Кировской области Александр Чурин, заверив, что работа ведётся в тесном контакте с экологами, а возводимые предприятия будут одними из самых современных в России.

Строительство планируется завершить до 2023 года.

Как ранее сообщало ФАН, власти Ленинградской области намерены к 2023 году закрыть все имеющиеся полигоны твёрдых бытовых отходов и построить вместо них несколько мусороперерабатывающих заводов.