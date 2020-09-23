Определены полуфиналисты конкурса «Доброволец России — 2020»
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Как сообщает RIA56, всего в этот тур прошли более 1,5 тыс. человек. Среди них — 11 оренбуржцев.
Данный этап конкурса проходил в онлайн-формате. Одиннадцать волонтёров из Оренбургской области дистанционно защитили свои проекты перед экспертами конкурса.
Имена финалистов назовут в октябре, а победителей объявят 5 декабря в Москве на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе».
Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев в беседе со «Взглядом» оценил развитие добровольческого движения в России.