Определены полуфиналисты конкурса «Доброволец России — 2020»

Определены полуфиналисты 10-го Всероссийского конкурса волонтёрских инициатив «Доброволец России — 2020».

Как сообщает RIA56, всего в этот тур прошли более 1,5 тыс. человек. Среди них — 11 оренбуржцев.

Данный этап конкурса проходил в онлайн-формате. Одиннадцать волонтёров из Оренбургской области дистанционно защитили свои проекты перед экспертами конкурса.

Имена финалистов назовут в октябре, а победителей объявят 5 декабря в Москве на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе».

Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев в беседе со «Взглядом» оценил развитие добровольческого движения в России.