В Госдуме прокомментировали ситуацию с обеспечением жильём детей-сирот

Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко считает, что проблема обеспечения жильём детей-сирот в России требует системного подхода с учётом экономической ситуации в каждом регионе.

Муниципалитеты не могут эффективно осваивать выделенные на жильё для детей-сирот субсидии из-за несовершенства закупочных процедур и ограничения по количеству квартир, которые можно выделять льготникам соответствующей категории в одном доме, считает депутат Госдумы Олег Быков. Он направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможные решения имеющихся задач.

В разговоре с «Парламентской газетой» Наталья Костенко рассказала, что в данной сфере действительно очень много проблем.

По мнению парламентария, необходимо помогать муниципалитетам делать правильный выбор, в том числе с помощью экспертизы помещений.

«Чтобы купить жильё, муниципалитеты должны быть уверены в том, что завтра оно не станет аварийным», — пояснила она.

Есть и другие вопросы, которые требуют системного подхода с учётом экономической ситуации в каждом регионе и миграционных потоков, добавила депутат.

«Нет комплексного подхода к решению этой проблемы. Очереди не сокращаются. Нужна серьёзная государственная политика в этом вопросе, и её пока мы не видим. И пока муниципалитеты один на один с огромной нерешаемой проблемой», — отметила Костенко.

Ранее телеканал «360» сообщал о ходе работы по обеспечению детей-сирот жильём в Московской области.