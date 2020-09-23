В Госдуме прокомментировали ситуацию с обеспечением жильём детей-сирот

Короткая ссылка
Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко считает, что проблема обеспечения жильём детей-сирот в России требует системного подхода с учётом экономической ситуации в каждом регионе.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с обеспечением жильём детей-сирот
  • РИА Новости

Муниципалитеты не могут эффективно осваивать выделенные на жильё для детей-сирот субсидии из-за несовершенства закупочных процедур и ограничения по количеству квартир, которые можно выделять льготникам соответствующей категории в одном доме, считает депутат Госдумы Олег Быков. Он направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможные решения имеющихся задач.

В разговоре с «Парламентской газетой» Наталья Костенко рассказала, что в данной сфере действительно очень много проблем.

По мнению парламентария, необходимо помогать муниципалитетам делать правильный выбор, в том числе с помощью экспертизы помещений.

«Чтобы купить жильё, муниципалитеты должны быть уверены в том, что завтра оно не станет аварийным», — пояснила она.

Есть и другие вопросы, которые требуют системного подхода с учётом экономической ситуации в каждом регионе и миграционных потоков, добавила депутат.

«Нет комплексного подхода к решению этой проблемы. Очереди не сокращаются. Нужна серьёзная государственная политика в этом вопросе, и её пока мы не видим. И пока муниципалитеты один на один с огромной нерешаемой проблемой», — отметила Костенко.

Ранее телеканал «360» сообщал о ходе работы по обеспечению детей-сирот жильём в Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить