Губернатор Свердловской области оценил ситуацию с масочным режимом

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании оперативного штаба заявил, что введённый ранее масочный режим в регионе нужно ужесточить.
Губернатор Свердловской области оценил ситуацию с масочным режимом
  • © пресс-служба губернатора Свердловской области

Об этом сообщает tagilcity.ru.

Куйвашев отметил, что сейчас масочный режим соблюдается только формально. В закрытых помещениях и в общественном транспорте люди снова пренебрегают средствами индивидуальной защиты, а этого нельзя допускать.

Оперативному штабу поручено усиление контроля за исполнением данной нормы.

Ранее портал URA.RU сообщил, что за сутки в Челябинской области зарегистрировали 79 случаев заболевания коронавирусом.

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