Губернатор Свердловской области оценил ситуацию с масочным режимом
- © пресс-служба губернатора Свердловской области
Об этом сообщает tagilcity.ru.
Куйвашев отметил, что сейчас масочный режим соблюдается только формально. В закрытых помещениях и в общественном транспорте люди снова пренебрегают средствами индивидуальной защиты, а этого нельзя допускать.
Оперативному штабу поручено усиление контроля за исполнением данной нормы.
Ранее портал URA.RU сообщил, что за сутки в Челябинской области зарегистрировали 79 случаев заболевания коронавирусом.