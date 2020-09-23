Губернатор Свердловской области оценил ситуацию с масочным режимом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании оперативного штаба заявил, что введённый ранее масочный режим в регионе нужно ужесточить.

Об этом сообщает tagilcity.ru.

Куйвашев отметил, что сейчас масочный режим соблюдается только формально. В закрытых помещениях и в общественном транспорте люди снова пренебрегают средствами индивидуальной защиты, а этого нельзя допускать.

Оперативному штабу поручено усиление контроля за исполнением данной нормы.

Ранее портал URA.RU сообщил, что за сутки в Челябинской области зарегистрировали 79 случаев заболевания коронавирусом.