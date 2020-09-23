В Минобрнауки оценили ситуацию с коронавирусом в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в вузах.

«Мы ведём ежедневный мониторинг, у нас, конечно, всё равно в разных регионах, в разных университетах есть случаи, когда либо студенты, либо преподаватели. Всё-таки мы выявляем тех кто болен, к сожалению. Главное — не допустить таких массовых вспышек, с тем чтобы мы вновь там стояли перед выбором, закрывать университет или нет. Пока у нас так вопрос не стоит», — заявил Фальков.

Он выразил надежду, что «соблюдение санитарных требований позволит… всё-таки учить студентов очно, пусть и в новых условиях».

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