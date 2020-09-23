В Минобрнауки оценили ситуацию с коронавирусом в вузах

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в вузах.
В Минобрнауки оценили ситуацию с коронавирусом в вузах
  • РИА Новости

«Мы ведём ежедневный мониторинг, у нас, конечно, всё равно в разных регионах, в разных университетах есть случаи, когда либо студенты, либо преподаватели. Всё-таки мы выявляем тех кто болен, к сожалению. Главное — не допустить таких массовых вспышек, с тем чтобы мы вновь там стояли перед выбором, закрывать университет или нет. Пока у нас так вопрос не стоит», — заявил Фальков.

Он выразил надежду, что «соблюдение санитарных требований позволит… всё-таки учить студентов очно, пусть и в новых условиях».

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал об эпидемиологической ситуации в общеобразовательных учреждениях.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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