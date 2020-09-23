Власти ХМАО усилят контроль за безопасностью на пляжах

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение ужесточить контроль за безопасностью на реках и озёрах региона.

Портал URA.RU со ссылкой на региональный Департамент общественных и внешних связей информирует, что к такому решению глава региона пришла после доклада руководителя МЧС ХМАО.

«С начала 2020 года на водных объектах Югры произошло 38 происшествий, в результате которых погибли 35 человек, из них двое несовершеннолетних. Большинство трагических случаев произошло во время рыбной ловли и при купании в зоне действия запрещающих знаков», — добавили в Депсвязей со ссылкой на слова начальника главного управления МЧС России по ХМАО Петра Кугуя.

Чтобы снизить число происшествий, региональное управление МЧС предложило сформировать патрульные группы с участием силовиков, представителей местной власти, комиссий по делам несовершеннолетних, волонтёров и общественников, а также разместить спасательные посты в необорудованных местах отдыха.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае предложили ввести законодательное регулирование коммерческой деятельности маломерных судов.