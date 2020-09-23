Турчак и Яцкин стали первыми вице-спикерами Совфеда
Сенаторы на первом в осенней сессии заседании проголосовали за избрание Андрея Турчака и Андрея Яцкина первыми вице-спикерами Совета Федерации.
- © РИА Новости / Максим Блинов
Об этом информирует РИА Новости.
До сегодняшнего дня должность первого вице-спикера занимал Николай Фёдоров.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин 23 сентября проведёт встречу с полным составом Совета Федерации.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен