Турчак и Яцкин стали первыми вице-спикерами Совфеда

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Сенаторы на первом в осенней сессии заседании проголосовали за избрание Андрея Турчака и Андрея Яцкина первыми вице-спикерами Совета Федерации.
Турчак и Яцкин стали первыми вице-спикерами Совфеда
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом информирует РИА Новости.

До сегодняшнего дня должность первого вице-спикера занимал Николай Фёдоров.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин 23 сентября проведёт встречу с полным составом Совета Федерации.

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