Турчак и Яцкин стали первыми вице-спикерами Совфеда

Сенаторы на первом в осенней сессии заседании проголосовали за избрание Андрея Турчака и Андрея Яцкина первыми вице-спикерами Совета Федерации.

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Об этом информирует РИА Новости. До сегодняшнего дня должность первого вице-спикера занимал Николай Фёдоров. Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин 23 сентября проведёт встречу с полным составом Совета Федерации.