В России проведено более 43,6 млн тестов на коронавирус

Более 43,6 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

За последние сутки провели 291 тыс. тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 217 919 человек.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн оценил в беседе с ФАН ситуацию с COVID-19.