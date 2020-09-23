В России проведено более 43,6 млн тестов на коронавирус
Более 43,6 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
- © РИА Новости / Виталий Тимкив
За последние сутки провели 291 тыс. тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 217 919 человек.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн оценил в беседе с ФАН ситуацию с COVID-19.
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