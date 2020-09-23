В Нижнем Новгороде рассказали о планах строительства легкоатлетического манежа

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Новый легкоатлетический манеж на нижегородском стадионе «Локомотив» начнут строить в 2021 году.

Об этом сообщают РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году.

В рамках реализации национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт — норма жизни» из федерального и областного бюджетов выделено 500 млн рублей, из которых половина суммы — средства областного бюджета.

В июле стало известно, что в Краснодаре началось строительство первого в России центра раннего физического развития детей «Стань чемпионом».

 

 

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