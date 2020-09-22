Эксперт оценил развитие волонтёрского движения в России

Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев оценил развитие добровольческого движения в России.

В беседе со «Взглядом» он отметил, что на данный момент 15% россиян являются волонтёрами.

«Пять лет назад их было 3%», — напомнил Метелев.

По его словам, особенно ярко волонтёрская активность молодёжи была заметна во время пандемии.

«Средний возраст среди добровольцев подрос с 32 до 34 лет, но в любом случае вся эта активность начиналась именно с молодёжи», — уточнил эксперт.

Как добавил Метелев, культура волонтёрства, благотворительности, взаимопомощи формировалась на протяжении многих лет и дала знать о себе в самый сложный момент в 2020 году.

В мае газета «Известия» сообщала, что в Москве рассказали о работе волонтёров центра «Моя карьера».