Эксперт оценил развитие волонтёрского движения в России

Короткая ссылка
Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев оценил развитие добровольческого движения в России.
Эксперт оценил развитие волонтёрского движения в России
  • РИА Новости

В беседе со «Взглядом» он отметил, что на данный момент 15% россиян являются волонтёрами.

«Пять лет назад их было 3%», — напомнил Метелев.

По его словам, особенно ярко волонтёрская активность молодёжи была заметна во время пандемии.

«Средний возраст среди добровольцев подрос с 32 до 34 лет, но в любом случае вся эта активность начиналась именно с молодёжи», — уточнил эксперт.

Как добавил Метелев, культура волонтёрства, благотворительности, взаимопомощи формировалась на протяжении многих лет и дала знать о себе в самый сложный момент в 2020 году.

В мае газета «Известия» сообщала, что в Москве рассказали о работе волонтёров центра «Моя карьера».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить