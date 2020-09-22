В Гильдии риелторов оценили влияние пандемии на рынок недвижимости

Короткая ссылка
Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев оценил влияние пандемии на рынок недвижимости.
В Гильдии риелторов оценили влияние пандемии на рынок недвижимости
  • РИА Новости

«Пандемия нас многому научила. Сейчас большая часть людей смотрят даже не на квартиру побольше или поменьше, а сейчас выбор уже происходит, опираясь на психологический опыт. Психологический опыт — у каждого своя отдельная жилая комната», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, это позволяет сохранить нормальные семейные отношения в рамках полугодовой самоизоляции.

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с ипотекой в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить