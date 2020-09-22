В Гильдии риелторов оценили влияние пандемии на рынок недвижимости

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев оценил влияние пандемии на рынок недвижимости.

«Пандемия нас многому научила. Сейчас большая часть людей смотрят даже не на квартиру побольше или поменьше, а сейчас выбор уже происходит, опираясь на психологический опыт. Психологический опыт — у каждого своя отдельная жилая комната», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, это позволяет сохранить нормальные семейные отношения в рамках полугодовой самоизоляции.

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с ипотекой в России.