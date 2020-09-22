В АТОР прокомментировали ситуацию в отрасли

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию в отрасли.
В АТОР прокомментировали ситуацию в отрасли
  • Pixabay

«Год сложный, и ситуация на туристическом рынке беспрецедентная. Основных направлений осеннего отдыха в этом году нет. В сложившейся ситуации наличие хоть какого-то направления, куда можно поехать отдохнуть, радует как участников рынка, так и наших туристов», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, из зарубежных направлений на данный момент это ОАЭ, Турция, Мальдивы, из внутренних — Краснодарский и Ставропольский край.

Ломидзе также отметила, что россияне не бронируют даты позже, чем на месяц.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.

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