В АТОР прокомментировали ситуацию в отрасли

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию в отрасли.

«Год сложный, и ситуация на туристическом рынке беспрецедентная. Основных направлений осеннего отдыха в этом году нет. В сложившейся ситуации наличие хоть какого-то направления, куда можно поехать отдохнуть, радует как участников рынка, так и наших туристов», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, из зарубежных направлений на данный момент это ОАЭ, Турция, Мальдивы, из внутренних — Краснодарский и Ставропольский край.

Ломидзе также отметила, что россияне не бронируют даты позже, чем на месяц.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.