Два проекта Москвы стали финалистами международного конкурса «умных» городов

Два проекта Москвы вышли в финал международного конкурса Всемирной организации умных устойчивых городов (WeGO) Smart Sustainable City Awards.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Речь идёт о проекте «Активный гражданин» и мобильном приложении «Моя Москва».

«Современные цифровые решения применяются у нас во всех ключевых сферах. Для москвичей создан удобный набор инструментов на разные случаи жизни», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Как ожидается, победители будут названы в конце сентября.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность цифровизации.