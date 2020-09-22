В Удмуртии рассказали о количестве инфекционных коек

В Удмуртии количество инфекционных коек составляет порядка 1,6 тыс., рассказал глава региона Александр Бречалов на заседании очередной сессии Госсовета республики.

Об этом пишет ИА «Удмуртия».

По словам Александра Бречалова, с начала пандемии в республике развернули 935 инфекционных коек в городских больницах. В июне дополнительно появилось 585 коек.

«Сейчас общий коечный фонд составляет 1602 койки. Из них занято 1460. Там лечатся пациенты не только с коронавирусной инфекцией, но и с внебольничной пневмонией. В резерве находятся 480 коек», — сказал Александр Бречалов.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге возобновил работу временный госпиталь, специализирующийся на пациентах с коронавирусной инфекцией.