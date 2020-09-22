В Удмуртии рассказали о количестве инфекционных коек

Короткая ссылка
В Удмуртии количество инфекционных коек составляет порядка 1,6 тыс., рассказал глава региона Александр Бречалов на заседании очередной сессии Госсовета республики.
В Удмуртии рассказали о количестве инфекционных коек
  • © Игорь Подгорный
  • РИА Новости

Об этом пишет ИА «Удмуртия».

По словам Александра Бречалова, с начала пандемии в республике развернули 935 инфекционных коек в городских больницах. В июне дополнительно появилось 585 коек.

«Сейчас общий коечный фонд составляет 1602 койки. Из них занято 1460. Там лечатся пациенты не только с коронавирусной инфекцией, но и с внебольничной пневмонией. В резерве находятся 480 коек», — сказал Александр Бречалов.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге возобновил работу временный госпиталь, специализирующийся на пациентах с коронавирусной инфекцией.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить