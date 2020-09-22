В Удмуртии рассказали о количестве инфекционных коек
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- РИА Новости
Об этом пишет ИА «Удмуртия».
По словам Александра Бречалова, с начала пандемии в республике развернули 935 инфекционных коек в городских больницах. В июне дополнительно появилось 585 коек.
«Сейчас общий коечный фонд составляет 1602 койки. Из них занято 1460. Там лечатся пациенты не только с коронавирусной инфекцией, но и с внебольничной пневмонией. В резерве находятся 480 коек», — сказал Александр Бречалов.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге возобновил работу временный госпиталь, специализирующийся на пациентах с коронавирусной инфекцией.