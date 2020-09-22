Рынок новых электрокаров в России вырос на 62% в августе
- РИА Новости
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Интерес к таким машинам эксперты связывают в том числе с презентацией электрифицированной модификации модели Audi e-tron. За месяц продажи составили 29 единиц.
Кроме того, в августе реализовано 22 экземпляра Nissan Leaf.
В список также попали Jaguar I-Pace и Tesla Model 3.
Ранее Inforeactor сообщал, что эксперты назвали самые популярные люксовые автомобили в Москве.