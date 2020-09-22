Рынок новых электрокаров в России вырос на 62% в августе

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Рынок новых электрокаров в России вырос в августе 2020 года на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Рынок новых электрокаров в России вырос на 62% в августе
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Интерес к таким машинам эксперты связывают в том числе с презентацией электрифицированной модификации модели Audi e-tron. За месяц продажи составили 29 единиц.

Кроме того, в августе реализовано 22 экземпляра Nissan Leaf.

В список также попали Jaguar I-Pace и Tesla Model 3.

Ранее Inforeactor сообщал, что эксперты назвали самые популярные люксовые автомобили в Москве.

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