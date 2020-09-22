В Краснодаре сбившего 16-летнюю девушку полицейского заключили под стражу

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В Краснодаре заведено уголовное дело по факту гибели 16-летней девушки, которую 19 сентября насмерть сбил на пешеходном переходе сотрудник полиции. Мужчина взят под стражу на два месяца.
В Краснодаре сбившего 16-летнюю девушку полицейского заключили под стражу
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Трагедия произошла в станице Старокорсунской. 24-летний сотрудник ППС УМВД России по Краснодару сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу. После этого он скрылся, а несовершеннолетняя скончалась в машине скорой помощи.

Отмечается, что по результатам проверки мужчину уволили «в связи с проступком, порочащим честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел».

Его руководителей хотят привлечь к дисциплинарной ответственности.

В июле газета «Известия» сообщала, что в Калязинском районе Тверской области легковой автомобиль Opel столкнулся со скутером, на котором ехали трое подростков. Все трое скончались от полученных травм. За рулём иномарки находился сотрудник УВД Московского метрополитена.

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