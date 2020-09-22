В Москве утвердили проект планировки ТПУ «Выхино»

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В Москве утвердили проект планировки транспортно-пересадочного узла «Выхино».
В Москве утвердили проект планировки ТПУ «Выхино»
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Решение приняли на заседании президиума столичного кабмина. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

ТПУ «Выхино» объединяет метрополитен, наземный транспорт, пригородные электрички и экспрессы. Проект планировки предусматривает комплексную реконструкцию.

В частности, пересадку с железнодорожной станции на метро организуют в тёплом контуре. Также будет построен перехватывающий паркинг на 680 машино-мест и торговый центр.

Ранее портал kp.ru сообщил, что станцию «Кленовый бульвар» БКЛ планируют открыть в 2022 году.

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