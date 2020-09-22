В Севастополе в память о погибших военных пройдёт турнир по мини-футболу
- РИА Новости
Об этом пишет «Новый Севастополь».
Турнир пройдёт на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Севастополь».
Впервые эти соревнования были организованы в 2017 году при поддержке региональной общественной организации ветеранов спецназа и участников боевых действий «Спецназ-Русь».
Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что в лектории павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ пройдут мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.