В Петербурге более 18 тысяч человек за сутки обследовали на коронавирус

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В Санкт-Петербурге больше 18 тыс. человек прошли обследование на коронавирус за сутки.
В Петербурге более 18 тысяч человек за сутки обследовали на коронавирус
  • РИА Новости

Такие данные публикует kp.ru.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 137 человек. Под медицинским наблюдением находятся 507 человек. Из них трое — в обсерваторе, 504 — контактные», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Также за минувшие сутки подтверждено 211 новых случаев инфицирования. Общее количество заболевших в Петербурге с начала пандемии — 41 151 человек.

Как стало известно ранее, по состоянию на 22 сентября в России из-за подозрения на заболевание коронавирусом остаются под наблюдением более 221,1 тыс. человек.

 

 

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