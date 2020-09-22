В составе ТПУ «Некрасовка» построят трёхэтажный торговый центр
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Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва».
ТЦ сделают многофункциональным. Там смогут разместиться магазины разной направленности, рестораны, зона фудкорта и кинотеатр. Под зданием организуют парковку.
Общая площадь ТЦ составит около 58 тыс. кв. м. Рядом с торговым центром сделают прогулочную зону.
Ранее газета «Известия» сообщила, что в Москве здание на территории Центра современного искусства «Винзавод» выставлено на торги.