В правительстве Самарской области обсудили ход выполнения нацпроектов

В Самарской области прошло совещание с участием первого вице-губернатора Виктора Кудряшова, обсуждалось выполнение нацпроектов.

Об этом сообщает sova.info.

На совещании было отмечено, что реализация приоритетных нацпроектов находится на постоянном контроле правительства региона.

Министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов сообщил, что объём средств на их воплощение, включённых в план-график электронных торгов, в настоящее время составляет 11 451 млн рублей, или 98,6 % от средств, запланированных на 2020 год.

«Сейчас нам необходимо сосредоточиться на исполнении показателей национальных проектов», — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Участники встречи обсудили реализацию нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.