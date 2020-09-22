В правительстве Самарской области обсудили ход выполнения нацпроектов

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В Самарской области прошло совещание с участием первого вице-губернатора Виктора Кудряшова, обсуждалось выполнение нацпроектов.
В правительстве Самарской области обсудили ход выполнения нацпроектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

На совещании было отмечено, что реализация приоритетных нацпроектов находится на постоянном контроле правительства региона.

Министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов сообщил, что объём средств на их воплощение, включённых в план-график электронных торгов, в настоящее время составляет 11 451 млн рублей, или 98,6 % от средств, запланированных на 2020 год.

«Сейчас нам необходимо сосредоточиться на исполнении показателей национальных проектов», — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Участники встречи обсудили реализацию нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.

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