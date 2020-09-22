В Ульяновске рассказали о создании комиссии по контролю за строительством проблемного жилья

В администрации Ульяновска рассказали о создании комиссии по контролю за строительством проблемных жилых объектов.

Об этом пишет сайт mosaica.ru.

В областном центре состоялась встреча с участниками долевого строительства.

Глава областного центра отчитался о создании специальной оценочной комиссии. Её основной целью станет выяснение, по каким домам работы могут быть ускорены для более раннего их ввода в эксплуатацию.

Ранее «Невские новости» сообщили, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах по строительству 180 новых социальных объектов к 2024 году.