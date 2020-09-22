В Ульяновске рассказали о создании комиссии по контролю за строительством проблемного жилья

Короткая ссылка
В администрации Ульяновска рассказали о создании комиссии по контролю за строительством проблемных жилых объектов.
В Ульяновске рассказали о создании комиссии по контролю за строительством проблемного жилья
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт mosaica.ru.

В областном центре состоялась встреча с участниками долевого строительства.

Глава областного центра отчитался о создании специальной оценочной комиссии. Её основной целью станет выяснение, по каким домам работы могут быть ускорены для более раннего их ввода в эксплуатацию.

Ранее «Невские новости» сообщили, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах по строительству 180 новых социальных объектов к 2024 году.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить