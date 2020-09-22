В Самаре отчитались о готовности к отопительному сезону

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В Самаре прошло совещание, главной темой которого стала готовность жилищно-коммунального хозяйства города к осенне-зимнему периоду.
В Самаре отчитались о готовности к отопительному сезону
  • Pixabay

Об этом сообщает sova.info.

«На сегодняшний день в Самаре 10 250 многоэтажек готовы к зиме. Это 100% от их количества. Проведены соответствующие испытания, выполнены необходимые работы на инженерных системах. Все социальные объекты, среди которых образовательные учреждения, объекты культуры и спорта, также на 100% готовы к зиме», — сообщает администрация Самары.

Ранее телеканал «360» рассказал, когда тепло начнут подавать в дома в Подмосковье.

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