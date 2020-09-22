В учениях под Екатеринбургом приняли участие новейшие комплексы «Небо-М»

В совместных учениях сил противовоздушной обороны и радиотехнических войск Центрального военного округа под Екатеринбургом приняли участие новейшие мобильные радиолокационные комплексы «Небо-М», а также расчёты ЗРС С-300.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

В рамках первого этапа тактического учения С-300 и «Небо-М» совершили марши на расстояние до 100 км, выполнили развёртывание, маскировку позиций и заступили на учебно-боевое дежурство по охране воздушного пространства в уральской зоне ответственности.

Цель занятий — отработать взаимодействие при обнаружении, опознавании и ликвидации высокоскоростных аэродинамических целей.

К манёврам привлекли 11 самолётов, более 50 единиц наземной техники и 200 военнослужащих.

Как сообщало ранее ОТР, в Курганской области экипажи вертолётов «Терминатор» отдельного транспортного авиационного полка Центрального военного округа отработали подавление огневых точек условного противника.