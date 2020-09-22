В Брянской области ликвидирована нарколаборатория

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В Брянской области оперативники ликвидировали нарколабораторию, в которой каждый день производилось порядка 4 кг синтетических веществ.
В Брянской области ликвидирована нарколаборатория
  • © РИА Новости / ФСБ РФ

Всего изъято около 143 кг наркотиков.

Как пишут «Известия», об этом во вторник, 22 сентября, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания Государственного антинаркотического комитета.

«Налаженная схема позволяла получать ежесуточно около 4 кг наркотических средств, которые затем сбывались бесконтактным способом в ряде регионов Центрального федерального округа. В ходе обыска изъято почти 143 кг готовой к реализации синтетики», — сказал он.

Операция была проведена совместно с ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщал ранее портал «Янтарный край», в Калининградской области перед судом предстанут участники ОПГ, которые занимались наркоторговлей.

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