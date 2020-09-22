В Москве рассказали об увеличении оборотов предприятий МСБ

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Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что предприятия малого и среднего бизнеса с начала лета 2020 года каждый месяц увеличивают обороты.
В Москве рассказали об увеличении оборотов предприятий МСБ
  • Pixabay

Об этом пишет сайт «Москва 24».

«После снятия большинства ограничений максимальный прирост оборотов предприятий малого и среднего бизнеса был зафиксирован в июне (по сравнению с маем) — на 56%. При этом на протяжении всего лета отрасль продолжала восстанавливаться», — заявил Владимир Ефимов.

Он уточнил, что обороты субъектов МСП по итогам августа были на 31% больше, чем в июне.

Каждый месяц организации малого и среднего бизнеса восстанавливают свой объём в экономике Москвы. С июня их доля в общем обороте предприятий и компаний увеличилась на 2,3%, достигнув значения 22,6%.

Весомый вклад в восстановление оборотов предприятий МСП внесли такие отрасли, как общественное питание и сфера услуг.

«Многие малые и средние предприятия этих отраслей не только не прекратили деятельность на пике пандемии за счёт освоения онлайн-форматов, но и с началом отмены ограничений стали быстро наращивать ещё и объёмы офлайн-продаж», — сказал Ефимов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в период пандемии 21 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртии получили федеральную господдержку.

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