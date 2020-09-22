На ВДНХ пройдут мероприятия, приуроченные к 75-летию победы

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В лектории павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ покажут фильмы и спектакли, проведут концерты и тематические лекции, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
На ВДНХ пройдут мероприятия, приуроченные к 75-летию победы
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Программа является частью образовательного проекта «Знание. ВДНХ», сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе выставки напомнили, что 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В мае все желающие могли поучаствовать в онлайн-проектах, а офлайн-мероприятия перенесены на осень.

Первая встреча состоится 24 сентября в 19:00 и начнётся с показа короткометражного художественного фильма «Старый вояка» о ветеране Первой мировой войны, который пытается сбежать на фронт.

25 октября покажут спектакль «Человек больше войны» по трём книгам из художественно-документальной хроники «Голоса Утопии»: «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики» и «Время секонд хэнд» Светланы Алексиевич.

Все мероприятия бесплатны.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге рассказали о планах по расширению выставки, посвящённой блокаде.

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