На туристической платформе Russpass появились предложения от трёх регионов России

На цифровом сервисе Russpass появились туристические предложения от трёх регионов России — Белгородской, Новгородской и Тульской областей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Белгородская область приглашает в однодневные исторические туры.

В Новгородской области предлагаются прогулки по берегу озера Мячино в селе Витославлицы, которое впервые упоминается в XII веке. Кроме того, можно отправиться на два дня в Старую Руссу и посетить дом-музей Фёдора Достоевского.

А в Тульской области туристам покажут Ясную Поляну — имение Льва Толстого, научат готовить знаменитый тульский пряник. В то же время можно изучить Куликово поле и бронепоезд «Тульский рабочий», который оборонял город в 1941 году.

Ранее в беседе с kp.ru министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, куда в стране лучше всего отправиться на отдых.