Собянин проинспектировал ход строительства развязки на МКАД

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе. По словам мэра, работы планируется закончить до конца года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«18-я развязка на МКАД — заканчиваются её реконструкция и строительство. Здесь строятся три новых эстакады и две реконструируются, расширяясь до восьми полос движения. Помимо этого, расширяется прилегающая улично-дорожная сеть», — заявил Сергей Собянин.

По его словам, работы достаточно масштабные, их получится окончить с опережением сроков. Собянин выразил надежду, что развязка будет открыта уже в этом году. Будет построено 7,7 км дороги. При этом, как заявил мэр, будут реконструированы два существующих сооружения. Предполагается, что эстакады-съезды обеспечат комфортный выезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в центр и сторону области.