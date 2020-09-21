С затопленного теплохода в Крыму подняли более 8,5 тысячи взрывоопасных предметов

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Сотрудники крымского и севастопольского управлений МЧС России проводят водолазное обследование и подготавливают места для швартовых работ на затопленном грузовом теплоходе «Жан Жорес». Судно находится в акватории Феодосийского залива.
С затопленного теплохода в Крыму подняли более 8,5 тысячи взрывоопасных предметов
  • © Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«На данный момент проведена операция по эвакуации и утилизации взрывоопасных предметов, которые находятся на судне. На сушу поднято более 8,5 тыс. предметов», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Все предметы ликвидированы на полигоне.

В 2020 году работы проходят с 15 сентября. Участвуют 34 человека личного состава и 12 единиц техники.

«Жан Жорес» проводил транспортные перевозки в годы Великой Отечественной войны. 4 января 1942 года был атакован авиацией противника и получил большие повреждения. Команда отремонтировала судно и взяла курс на Феодосию, но теплоход подорвался на магнитной мине. В итоге было принято решение затопить теплоход.

Ранее газета «Известия» сообщала, что специалисты МЧС за сутки нашли в крепости Керчь в Крыму 87 боеприпасов.

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