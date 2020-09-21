В Госдуме оценили ситуацию с нянями в России

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Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина оценила ситуацию с нянями в России.
В Госдуме оценили ситуацию с нянями в России
  • РИА Новости

«Реестр нянь почему не сделать? Почему нет? Чтобы люди набирали себе нянь из этого реестра. Няни должны быть все проверенные у психиатра, образование специальное должно быть, я считаю, а не просто так взяли няню с улицы и поставили к своим детям», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, необходимо что-то предпринять, поскольку слишком много детей гибнут или получают травмы из-за нянь.

Как отметила депутат, родители должны быть более внимательными — нужны рекомендательные письма, информация о том, где няня работала.

В июле член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с телеканалом «360» прокомментировала предложение на безвозмездной основе предоставлять услуги нянь многодетным семьям, в которых как минимум двое детей младше трёх лет.

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