В Калининградской области рассказали о ходе разминирования немецкой баржи

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В Калининградской области завершили очередной этап разминирования немецкой баржи, потопленной советскими войсками в районе Балтийска во время Великой Отечественной войны.
В Калининградской области рассказали о ходе разминирования немецкой баржи
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

Баржу нашли дайверы в 2009 году. Работы начались месяц назад, за это время водолазы подняли семь тысяч авиабомб, фугасов и фаустпатронов. По предварительной оценке, ещё около трёх тысяч остаются на дне.

К работам привлекли подводного робота, который проводит разведку при плохой видимости.

Специалисты московского центра «Лидер» и Северо-Западного поисково-спасательного отряда совершили 170 погружений за месяц. Также участвуют представители инспекции по маломерным судам, калининградские спасатели и сапёры МЧС из Санкт-Петербурга.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Пушкинском районе под Санкт-Петербургом был найден снаряд времён Великой Отечественной войны.

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