Собянин рассказал о роли рекомендаций ВОЗ в борьбе с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с директором европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге рассказал об опыте столицы в борьбе с пандемией и выслушал рекомендации ВОЗ.

«Хотел высказать слова благодарности Всемирной организации здравоохранения, которая с первых дней начала пандемии всегда информировала мировую общественность, и Россию, и Москву о тех процессах, которые происходят в разных странах, которые первыми подверглись инфицированию COVID-19», — цитирует РИА Новости Собянина.

Он также подчеркнул, что рекомендации ВОЗ легли в основу мер, реализованных в Москве и сохранивших многие тысячи жизней москвичей.

Клюге также поблагодарил мэра столицы за принятые меры по предотвращению распространения коронавируса и отметил, что ВОЗ будет продолжать активно сотрудничать с Москвой.

Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса вылечились ещё 988 пациентов.





