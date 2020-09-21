Глава Росимущества рассказал о работе ведомства

Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко в интервью «Российской газете» рассказал о работе ведомства на фоне ситуации с коронавирусом.

«Несомненно, последствия негативны — как в части поступления дивидендов от компаний с государственным участием и прибыли от деятельности ФГУПов, так и от администрирования доходов от аренды», — заявил он.

Как пояснил Яковенко, в этом году доходы Росимущества, по прогнозам, превысят 450 млрд рублей. Поступления от аренды федерального имущества и продажи земельных участков составят около 12 млрд руб. В целом ожидается снижение доходности относительно уровня прошлого года.

«Правительством разработан алгоритм оказания помощи бизнес-сообществу, и мы наряду с коллегами проводили такую работу, — рассказал глава Росимущества. — Размер оказанной поддержки составил почти 700 млн рублей. Речь идёт как об освобождении от уплаты арендных платежей, так и о предоставлении отсрочки».

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