Глава Росимущества рассказал о работе ведомства
- РИА Новости
«Несомненно, последствия негативны — как в части поступления дивидендов от компаний с государственным участием и прибыли от деятельности ФГУПов, так и от администрирования доходов от аренды», — заявил он.
Как пояснил Яковенко, в этом году доходы Росимущества, по прогнозам, превысят 450 млрд рублей. Поступления от аренды федерального имущества и продажи земельных участков составят около 12 млрд руб. В целом ожидается снижение доходности относительно уровня прошлого года.
«Правительством разработан алгоритм оказания помощи бизнес-сообществу, и мы наряду с коллегами проводили такую работу, — рассказал глава Росимущества. — Размер оказанной поддержки составил почти 700 млн рублей. Речь идёт как об освобождении от уплаты арендных платежей, так и о предоставлении отсрочки».
Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.