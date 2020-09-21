В Московской области рассказали о подготовке к отопительному сезону

В Московской области рассказали о новом отопительном сезоне, подавать тепло в дома начнут на этой неделе.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные пресс-службы правительства Подмосковья.

Подготовка к новому сезону завершена — в порядок приведено оборудование.

«Я даю команду приступить к включению отопления в многоквартирных домах. Несмотря на то что мы видим прогноз, обещающий два или три дня до +20 °С днём, ночи очень холодные», — цитирует издание заявление губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Воробьёв отметил, что с прошлой недели стали отапливаться социальные объекты — школы, детские сады и поликлиники.

Ранее депутат МГД Елена Николаева в беседе с НСН сообщила, что социальные объекты и жильё в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок.