В Удмуртии прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.

«Диагноз подтвердился у 40 жителей Ижевска, 15 жителей Юкаменского района, 11 жителей Кезского района, шести жителей Якшур-Бодьинского района, пяти жителей Малопургинского района, по два случая зарегистрировано в Шарканском и Каракулинском районах, по одному случаю — в Глазове, Воткинске, Сарапуле, Завьяловском районе», — цитирует издание заявление оперштаба.

За минувшие сутки в Удмуртии выздоровели десять человек с подтверждённым COVID-19.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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