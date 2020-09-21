В Удмуртии прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.

«Диагноз подтвердился у 40 жителей Ижевска, 15 жителей Юкаменского района, 11 жителей Кезского района, шести жителей Якшур-Бодьинского района, пяти жителей Малопургинского района, по два случая зарегистрировано в Шарканском и Каракулинском районах, по одному случаю — в Глазове, Воткинске, Сарапуле, Завьяловском районе», — цитирует издание заявление оперштаба.

За минувшие сутки в Удмуртии выздоровели десять человек с подтверждённым COVID-19.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.