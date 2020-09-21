В Мурманской области прокомментировали работу ресторанов

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В Мурманской области прокомментировали работу ресторанов в условиях введения ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Многие заведения питания не соблюдают масочный режим.
В Мурманской области прокомментировали работу ресторанов
  • Pixabay

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на данные правительства региона.

«К сожалению, если мы посмотрим на работу заведений общественного питания, то далеко не везде весь набор мер предосторожности собственниками и руководителями соблюдается. Не везде работает входной термоконтроль, в ряде заведений это отсутствует как класс. Проверки показали, что те администраторы, которые за это отвечают, просто не в курсе, что необходимо всех клиентов проверять», — цитирует издание губернатора области Андрея Чибиса.

По его словам, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий в Мурманской области, под видом работы баров начали активно функционировать дискотеки в заведениях общепита.

Ранее вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов заявил URA.RU, что эпидемия коронавируса развивается в России не так, как в других странах. 

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