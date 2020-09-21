В Мурманской области рассказали о ситуации с лечением коронавируса в регионе

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В Мурманской области рассказали о кампании по обеспечению бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом.
В Мурманской области рассказали о ситуации с лечением коронавируса в регионе
  • Reuters

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на данные регионального оперштаба.

«По данным на 20 сентября, в Заполярье резерв медикаментов для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией составляет 16 360 курсовых доз. А это значит, что около 16 тыс. человек в регионе могут получить противовирусную терапию бесплатно», — цитирует издание представителей оперштаба.

Уточняется, что в стационарах запаса курсовых доз хватит для лечения 1389 пациентов с лёгкой формой течения коронавируса и 5113 болеющих со средне-тяжёлой и тяжёлой формами заболевания.

Ранее, как сообщало ФАН, в Госдуме прокомментировали ситуацию с лекарствами в России.

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