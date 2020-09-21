В Тюменской области рассказали о подготовке к отопительному сезону
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.
Отопление уже подано в социальные учреждения — детские сады, школы и больницы. Жилые дома начнут отапливаться при температуре воздуха ниже +8 °C на протяжении пяти дней.
«Главная задача подготовки к осенне-зимнему периоду — обеспечить надёжную и безаварийную работу систем в зимний период, а также снизить потери тепловой энергии. Для этого специалистами СУЭНКО было отремонтировано и реконструировано 1,036 км сетей теплоснабжения», — цитирует издание сообщение пресс-службы энергетической компании СУЭНКО.
Ранее депутат МГД Елена Николаева в беседе с НСН сообщила, что социальные объекты и жильё в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок.