В Тюменской области рассказали о подготовке к отопительному сезону

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В Тюменской области рассказали о подготовке к зиме, Ишим одним из первых получил паспорт готовности к новому отопительному сезону.
В Тюменской области рассказали о подготовке к отопительному сезону
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.

Отопление уже подано в социальные учреждения — детские сады, школы и больницы. Жилые дома начнут отапливаться при температуре воздуха ниже +8 °C на протяжении пяти дней.

«Главная задача подготовки к осенне-зимнему периоду — обеспечить надёжную и безаварийную работу систем в зимний период, а также снизить потери тепловой энергии. Для этого специалистами СУЭНКО было отремонтировано и реконструировано 1,036 км сетей теплоснабжения», — цитирует издание сообщение пресс-службы энергетической компании СУЭНКО.

Ранее депутат МГД Елена Николаева в беседе с НСН сообщила, что социальные объекты и жильё в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок.

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